Vier topbartenders brengen hun cocktails naar je thuis

Je favoriete cocktailbar bezoeken, zit er momenteel niet in. Maar waarom niet de cocktails naar je thuis brengen? Daarom lanceren bartenders Hannah Van Ongevalle, Jurgen Nobels, Hannes Desmedt en Lou Claessens met Cocktail Maison een pakket dat aan je deur wordt geleverd.

Wat begon met een idee dat al langer op tafel lag, is mede door de coronamaatregelen in een stroomversnelling geraakt. “Wij krijgen op dit moment vaak de vraag van hoe je thuis een lekkere cocktail kan maken, maar hoe graag we dit ook willen uitleggen, het is niet zo gemakkelijk”, zegt Hannah Van Ongevalle, bekend van cocktailbar The Pharmacy. “Daarom zijn we beginnen te brainstormen over hoe we op een makkelijke manier smaakvolle en betaalbare cocktails tot bij de mensen thuis kunnen brengen en dat via een eenvoudige verzending.”

Ze sloeg daarvoor de handen in elkaar met collega’s Jurgen Nobels, Hannes Desmedt en Lou Claessens. Het resultaat? Cocktail Maison. Per post ontvang je voor twintig euro (incl. verzending) twee vacuümverpakte cocktails naar keuze, inclusief gedroogde garnituur om je drankje te pimpen en een kaartje waarop staat hoe je de cocktail moet serveren. Er is keuze tussen vier cocktails, waarvan twee niet-alcoholisch en twee met een relatief laag alcoholpercentage.