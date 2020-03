In Spanje zijn de afgelopen 24 uur opnieuw 812 patiënten bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Ook steeds meer artsen en verpleegkundigen testen er positief. Intussen zijn er al 12.300 besmettingen geteld binnen de Spaanse zorgsector.

In Spanje zijn op 24 uur tijd nog eens 812 mensen aan het nieuwe coronavirus gestorven. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten maandag bekendgemaakt. In totaal zijn in Spanje nu al 7.340 mensen gestorven ...