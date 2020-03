Deze films leren je hoe social distancing moet

We mogen tegenwoordig niet te dicht bij onze vrienden, lief en familieleden komen. In het kader van social distancing kun je enkele films bekijken waarin de afstand tussen de personages vaak groter is dan anderhalve meter. Wij zetten er vijf op een rij als voorbeeld, die ineens ook de verveling tegengaan.

Her

Hoewel er in bepaalde scènes veel mensen te zien zijn, draait de film over liefde in tijden van eenzaamheid. Het personage van Joaquin Phoenix wordt verliefd op Samantha, de virtuele assistente voor zijn mobiele besturingssystemen. Opstaan met haar stem, alleen met zijn gsm wandelen als gezelschap: heel accuraat.

YouTube / Her

Wes Anderson-films

In de bevreemdende films van de Amerikaanse regisseur Wes Anderson speelt symmetrie altijd een grote rol, maar tussen de personages zit ook altijd een respectabele afstand. In een lift, in een hotellobby… Je wordt een kei is social distancing na het zien van zijn ‘The Grand Budapest Hotel’ of ‘The Darjeeling Limited’.

YouTube / The Darjeeling Limited

You’ve Got Mail

Een mailtje sturen? Zo’n 22 jaar geleden was het nog heel bijzonder, nu een evidentie. Toch kun je er een spelletje maken met je lief die ver van je woont. Ensceneer het ‘You’ve Got Mail’-scenario en houdt contact per e-mail. Stuur vragenlijsten door, speel woordspelletjes… Kortom: ga back to basics. Wedden dat je hart ook overslaat als er een melding binnenkomt? Het is eens iets anders dan constant. Extra relevant: hoofdrolspeler Tom zat onlangs effectief in quarantaine door corona.

Still You’ve Got Mail

Paris, Texas

Geïsoleerder dan deze film uit 1984 wordt het bijna niet. Het centrale thema is de eenzaamheid, jezelf verloren voelen. Dat trekt zich door wanneer het hoofdpersonage met zijn ex-vrouw spreekt, een van de sterkste scènes in de prent. De twee ontmoeten elkaar, maar worden gescheiden door een glaswand.

Gravity

Sandra Bullock en George Clooney hebben alle ruimte voor met hun tweetjes. Letterlijk, want ze zweven rond in een ruimtecapsule en hebben enkele telefonisch contact met de aarde. Spoiler alert: plots loopt het mis en vliegt Clooney, gekleed in een pak met helm, voor haar neus weg. Ze moet solo verder, wachtend op beterschap en de dag dat ze haar normaal leven kan hervatten.

Hopper

Geen film, wel kunst, want ook schilderijen kunnen je begrepen doen voelen. De Amerikaanse kunstschilder Edward Hopper gebruikte in zijn werk altijd intrigerende kleuren en bracht heel vaak eenzaamheid in beeld. Een vrouw die alleen op haar kamer door het raam kijkt, een quasi leeg café met enkele eenzaten. Het leven zoals het nu is...