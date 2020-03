OPROEP. Al weken gescheiden door corona: onze reporter mist zijn lief in Maastricht

Hasselt -

“You leave in the morning, with everything you own… Run away, run away, run away…” Acht maanden geleden zongen wij dit fletse eighties-hitje van The Communards uit volle borst mee. Een azuurblauwe hemel en stralende zomerzon vergezelden ons op onze 5.000 kilometer lange vrijheid-blijheidtocht doorheen La Douce France. Geen haar op onze gebronzeerde hoofden vermoedde toen dat het vandaag daadwerkelijk run away zou zijn, nog wel voor een virus dat we tot voor kort enkel van fictieseries kenden.