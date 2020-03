Hoe Giorgio Armani uitgroeide tot de volksheld in Italië

Giorgio Armani heeft bekendgemaakt dat hij de productie van kleding voorlopig stillegt om voorrang te geven aan het maken van beschermende kleding voor het zorgpersoneel in het door corona zwaar getroffen Italië. De 85-jarige ontwerper is ondertussen uitgegroeid tot een van de grote helden in zijn thuisland.

Italiaanse verpleegkundigen en dokters zullen binnenkort van top tot teen in Armani gekleed zijn. Niet in modieuze pakjes, maar wel in beschermende kleding van de Italiaanse ontwerper. Zijn fabrieken en naaiateliers in Italië hebben namelijk de productie van prêt-à-porter en couture opgeschort om in ruil kleding te maken voor het zorgpersoneel dat met de coronacrisis wordt geconfronteerd. De 95-jarige ontwerper, die dus zelf tot de risicogroep behoort, zet daarmee een zoveelste stap om zijn thuisland door deze moeilijke periode te helpen loodsen.

Zo was Armani de eerste ontwerper die tijdens de modeweek in Milaan eind februari zijn show zonder publiek gaf, uit voorzorg voor de uitbraak van het coronavirus. Dat leverde toen via een livestream weliswaar bizarre beelden op, maar het bleek wel een voorbode te zijn. Ondertussen worden meer en meer modeshows, volledige modeweken en evenementen afgeschaft of voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Open brief

Toen de situatie begin maart al wat uit de hand begon te lopen in Italië was Giorgio Armani er ook als een van de eersten bij om een grote som geld te doneren aan de strijd tegen het virus. Hij gaf daarbij 1,25 miljoen euro aan vier ziekenhuizen. Dat bedrag werd ondertussen opgetrokken tot 2 miljoen euro. Op 21 maart liet hij bovendien een open brief afdrukken in zestig Italiaanse kranten waarin hij het zorgpersoneel bedankt voor hun inzet.

“Het is ontroerend om te zien hoe jullie je engageren voor dit moeilijke werk tijdens een crisis waar ondertussen de hele wereld kennis mee heeft gemaakt. En het is vooral ontroerend om jullie te zien huilen”, schrijft hij. “Ik denk dat dit zo’n sterk gevoel bij mij oproept omdat ik als kind zelf dokter wou worden. Mijn bedrijf is nu volledig afgestemd op deze realiteit en staat dicht bij jullie allemaal: van de brancarddrager tot de verpleegster, van de huisarts tot alle specialisten in de sector. Ik denk aan jullie.”

Staande ovatie

Vrijdag kondigde de ontwerper vervolgens aan dat zijn Italiaanse bedrijven waar kleding wordt gemaakt nu voorrang zullen geven aan het produceren van beschermende kleding. In Italië, waar bijna 100.000 mensen besmet zijn, blijft de behoefte aan medische schorten, doktersjassen en mondmaskers namelijk bijzonder groot. “We willen zo het personeel uit de gezondheidssector helpen zichzelf te beschermen in hun strijd tegen het coronavirus.”

Op sociale media regent het in elk geval lofbetuigingen aan het adres van de designer. “Wat een fantastische mens ben je toch. Ook jij verdient een staande ovatie”, klinkt het onder meer.