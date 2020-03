Organisatoren bevestigen: Olympische Spelen gaan in 2021 door van 23 juli tot 8 augustus

De kogel is definitief door de kerk. De Olympische Spelen zullen volgend jaar van 23 juli tot 8 augustus plaatsvinden in Tokio. Eerder maandag meldden al verschillende Japanse media het nieuws. Later op de dag bevestigden de organisatoren en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de datum. Ook de Paralympische Spelen kregen maandag een nieuwe datum. Zij zullen doorgaan tussen 24 augustus en 5 september.