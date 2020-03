GETEST. Negen coronaproof gezelschapsspelletjes om voor thuis te blijven

Ook grote en kleine reisplannen moeten we voorlopig opbergen – met dank aan dat vermaledijde virus. Maar ook binnen uw vier murenvalt genoeg te beleven. Dus even geen reportages vanop stranden, eilanden of bergen, maar wel een berg gezelschapsspelletjes om de tijd te verdrijven. En niet gewoon Monopoly of Scrabble, wel deze zorgvuldig uitgekiende selectie uit onze schuilkelder.