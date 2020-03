Red Bull dacht eraan Max Verstappen bewust te laten besmetten met corona: “Idee werd niet positief ontvangen”

Het Formule 1-team van Red Bull heeft even met de gedachte gespeeld om de Nederlander Max Verstappen en de andere coureurs die het onder contract heeft bewust te besmetten met het coronavirus. Het idee was dat de coureurs, jonge en gezonde mannen voor wie het virus in principe geen gevaar vormt, daarna immuun zouden zijn. Ze zouden dan in de loop van dit jaar, als het Formule 1-seizoen alsnog van start kan gaan, niet meer het risico lopen alsnog besmet te raken.

“We hebben dat in kleine kring besproken, maar laat ik het zo zeggen: het werd niet bepaald positief ontvangen”, zei topadviseur Helmut Marko op de Oostenrijkse tv in het programma Sport am Sonntag. Een woordvoerder van Verstappen was niet bereikbaar voor commentaar op het opvallende plan.