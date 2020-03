Alkense Rascomat kan wekelijks 50.000 mondmaskers printen, maar niet verdelen

De firma Rascomat uit Alken kan per week 50.000 mondmaskers maken maar kan die momenteel niet verdelen omdat ze van de bevoegde instanties niet de nodige informatie krijgt om de maskers te testen en of ze de dragers kunnen beschermen tegen het coronavirus. De zaakvoerder van het 3D-printing bedrijf, Joren Raskin, lanceerde via Facebook een oproep naar de federale instanties om duidelijke informatie te verspreiden over de criteria waaraan de maskers moeten voldoen. Minister Philippe De Backer (Open Vld) weerlegt de kritiek.

Alken is de gemeente van ons land die het zwaarst wordt getroffen door het coronavirus. Rascomat werd de afgelopen dagen overstelpt met de vraag om op grote schaal mondmaskers te produceren. Joren Raskin ontwierp een mondmasker en bouwde één van zijn machines om zodat hij 50.000 maskers per week kan maken.

Het is echter niet duidelijk of het materiaal dat hij gebruikt ook daadwerkelijk de dragers beschermt tegen het virus. “Om dat te kunnen testen, hebben we, ondanks enkele politieke connecties, de juiste instanties hier nog niet voor kunnen bereiken”, zo schrijft Raskin in het Facebookbericht. “Zo probeerden wij al op verschillende manieren te achterhalen of de gebruikte materialen voor onze mondmaskers wel goed zijn als bescherming.”

Raskin maakt zich sterk dat lokale bedrijven een verschil kunnen maken als ze toegang hebben tot die informatie. Hij kan de mondmaskers in zelfbouwpakketten afwerken en verspreiden maar heeft hiervoor ook de hulp nodig van andere bedrijven. “Wegens het samenscholingsverbod en het sluiten van bijvoorbeeld culturele centra krijgen we dit niet geregeld”, aldus Raskin. “Als de bedrijven hierin begeleid zouden worden, kunnen alle nodige mondmaskers of ander beschermingsmateriaal ook lokaal geproduceerd worden en is het tekort opgelost.”

Hij vraagt dan ook aan de Belgische overheid om de nodige gegevens beschikbaar te stellen, om duidelijke richtlijnen te verspreiden en om een aanspreekpunt op te richten voor bedrijven die een verschil kunnen maken in de coronacrisis.

Het kabinet van minister Philippe De Backer (Open Vld) weerlegt de kritiek. “De normen voor de mondmaskers zijn internationaal vastgelegd. De Iso-normen of CE-markering zijn dus gekend”, luidt het. “Het is wel zo dat de testen voor het bekomen van die certificaten weken of maanden duren. Wij helpen 3D-printing bedrijven die kunnen/willen produceren actief om volledig conform en veilig maskers te maken samen met onze diensten.” Het kabinet wijst erop dat hiervoor zelfs een subgroep is opgericht.