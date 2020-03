Minister Muylle maakt kortingen in supermarkten opnieuw mogelijk

De voorbije dagen was een winkelkar opmerkelijk duurder geworden door het verbod op kortingen Foto: put

Supermarkten mogen opnieuw kortingen geven op hun producten. Dat maakt minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) bekend via Twitter. “Kortingen worden opnieuw mogelijk om de winkelkar goedkoper te maken. Want voor veel mensen zijn het moeilijke tijden”, klinkt het. Albert Heijn laat alvast weten er vandaag al opnieuw mee te beginnen.

Zaterdag postte een klant van de Colruyt nog op Facebook “dat een zak chips in een week tijd 29 procent duurder was geworden”. En ook voor andere producten bleken de prijzen nu beduidend hoger te liggen dan een paar weken geleden. Bij Colruyt klonk het dat die hogere prijzen “te wijten waren aan het verbieden van kortingen en promoties”. De supermarktketen vroeg de politiek om “die maatregel opnieuw in te trekken omdat het hamsteren voorbij lijkt”. Minister Muylle volgt die vraag nu.

Bij Albert Heijn lieten ze al onmiddellijk weten opnieuw kortingen in te voeren “op verse producten en dure noodzakelijke items zoals bijvoorbeeld waspoeder”. “Daar hebben mensen veel behoefte aan”, aldus woordvoerster Ann Maes.

Zowel Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, als BABM, de vereniging van merkartikelfabrikanten in food en non-food, reageerden ook al “dat ze de aankondiging van minister van economie en consumentenzaken Nathalie Muylle verwelkomen”. “We zijn tevreden dat er nu eindelijk duidelijkheid komt.”