Prins Harry en Meghan Markle ruilen Canada in voor Los Angeles

De Britse prins Harry, Meghan Markle en hun zoontje Archie hebben na Groot-Brittannië nu ook Canada achter zich gelaten. Er doen hardnekkige geruchten de ronde dat het gezin momenteel in Los Angeles woont. Dat schrijft onder meer het Amerikaanse blad People.

De verhuisdozen van Harry en Meghan, die op 1 april officieel losgerukt zijn van het Britse koningshuis, hebben nogmaals hun dienst bewezen. Het koppel woont al niet meer in Canada, maar zou zich naar verluidt in Los Angeles hebben gevestigd. De reden? De huidige coronacrisis. De grenzen tussen Canada en de Verenigde Staten zijn tijdelijk gesloten, waardoor het gezin voorlopig bij Doria Ragland, de mama van Meghan, verblijft.

Internationale bronnen schrijven dat ze in een afgesloten deel van de stad wonen en zich keurig aan de regels van social distancing houden. Het is voorlopig onbekend wanneer ze terugkeren naar hun huis in Vancouver.

Op financiële steun van Trump hoeven ze sinds de oversteek van de oceaan niet te rekenen. “Ik ben een grote vriend en een bewonderaar van de Queen en het Verenigd Koninkrijk. Prins Harry en Meghan verhuizen naar de VS, maar de Verenigde Staten zullen niet betalen voor hun bescherming. Zij moeten betalen!”, liet hij zondag weten in een tweet.