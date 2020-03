Al 1.487 Limburgers met corona: “Geen verklaring voor zwaar getroffen Limburg”

Hasselt - Het aantal Limburgers dat met zekerheid het coronavirus draagt, is opgelopen tot 1.487. Dat zijn er 132 meer dan gisteren. 17 op 10.000 Limburgers zijn besmet. “We hebben op dit moment geen verklaring waarom Limburg zo zwaar getroffen wordt”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

De teller van het aantal Limburgers dat met zekerheid een coronabesmetting heeft, staat momenteel op 1.487. Dat wil zeggen dat er op 24 uur tijd 132 nieuwe besmettingen zijn bijgekomen. Het gaat om de minst felle stijging van het aantal nieuwe besmettingen van de afgelopen vijf dagen in Limburg. Gisteren waren er nog 174 nieuwe besmettingen, zaterdag ging het om 158 nieuwe gevallen. Op dit moment zijn in Limburg 17 op 10.000 inwoners besmet met het coronavirus, waarmee we de zwaarst getroffen provincie van het land blijven. Na Limburg wordt Vlaams-Brabant (12 op 10.000 inwoners besmet) het hardst getroffen, gevolgd door West-Vlaanderen (11 op 10.000 inwoners). Antwerpen en Oost-Vlaanderen - waar elk 9 op 10.000 inwoners besmet zijn - zijn de minst getroffen provincies van Vlaanderen. “We hebben op dit moment nog altijd geen verklaring waarom Limburg de zwaarst getroffen provincie is”, zei viroloog Steven Van Gucht deze ochtend op de persconferentie. “Dit zal deel uitmaken van een studie die later zal volgen.”

11.899 Belgen besmet

Het dodentaantal in ons land is, met 82 extra gevallen, opgelopen tot 513. In de laatste 24 uur zijn er in België 1.063 nieuwe bevestigde besmettingen bijgekomen, waarmee het totaal op 11.899 komt. Op dit moment liggen er 4.524 patiënten met een coronabesmetting in het ziekenhuis, dat zijn er 386 meer dan gisteren, toen er nog sprake was van 629 extra opnames. “De kracht van de epidemie neemt af, daarom is het belangrijk dat we de maatregelen blijven volhouden”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Van de 4.524 patiënten liggen er momenteel 927 op intensieve zorgen. “We hebben in ons land in totaal 2.600 intensivecarebedden waarvan er 1.765 voorzien zijn voor coronapatiënten. Op dit moment zijn dus 53 procent van de intensivecarebedden voor coronapatiënten in ons land bezet”, zegt Van Gucht. Van een tekort aan bedden op intensieve zorgen voor coronapatiënten is er dus voorlopig zeker nog geen sprake. In de laatste 24 uur hebben 168 coronapatiënten het ziekenhuis mogen verlaten, wat het totaal aantal ontslagen patiënten op 1.527 brengt.