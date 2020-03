Sportarts waarschuwt: “Koorts of andere symptomen? Ga dan zeker niet sporten”

Met een niet mis te verstane boodschap op sociale media roept ex-mountainbiker Filip Meirhaeghe op om bij symptomen van Covid-19 onmiddellijk te stoppen met sporten. De voorbije dagen overleden enkele jonge patiënten nadat het virus zich had overgezet op hun hart. Sportarts Tom Teulingkx steunt het advies van Meirhaeghe. “We weten nog niet hoe vatbaar het hart is voor dit virus.”

Bewegen is en blijft gezond. Wandelen, lopen en fietsen zijn in deze ‘lockdown light’ warm aanbevolen activiteiten. Maar wie koorts heeft of andere symptomen van Covid-19, gaat best meteen op de rem staan. Dan wordt sporten ten stelligste afgeraden en is rust geboden.

Dat zegt niet Meirhaeghe, maar sportarts Tom Teulingkx. Virale infecties zoals Covid-19 kunnen ernstige problemen veroorzaken aan het hart. In het ergste geval doet myocarditis zich voor, oftewel een ontsteking van de hartspier. Dat kan op alle leeftijden gebeuren en kan dodelijk zijn.

Bij een virale infectie bevindt zich heel wat virus in de bloedbaan, legt Teulingkx uit. “Als je sport, gaat het bloed snel stromen door het lichaam. De kans is dan ook groter dat het virus zich vasthecht aan de hartspier en een ontsteking veroorzaakt waardoor de pompfunctie in het gedrang komt.”

Zo’n ontsteking kan fataal zijn. Het kan ook gebeuren dat mensen nauwelijks last ondervinden. “Maar mogelijk is er wel littekenweefsel ontstaan en dat kan op termijn leiden tot hartritmestoornissen.”

Na genezing

Artsen adviseren nadrukkelijk om niét te sporten met koorts. Dat advies geldt voor iedere infectie, dus ook griep, maar zeker ook Covid-19. “We weten nog niet hoe vatbaar het hart is voor dit virus. Waakzaamheid is dus geboden”, zegt Teulingkx.

Wie ziek is geweest en opnieuw wil gaan sporten, bouwt volgens de sportarts ook best marge in. “Na genezing is het virus meestal nog niet helemaal weg. De richtlijn is om achteraf evenveel dagen te rusten als dat je koorts hebt gehad. Dus wie vier dagen koorts had, moet nog eens vier dagen rusten alvorens weer, bijvoorbeeld, op de fiets te kruipen.”

