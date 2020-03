WWF wijst op link tussen coronavirus en vernietiging van de natuur

De huidige coronacrisis is een gevolg van de grote menselijke impact op de natuur. Dat staat maandag in een rapport van natuurbehoudsorganisatie WWF. Het rapport geeft ook aan dat we de gezondheid van de mens beter kunnen vrijwaren door de biodiversiteit beter te beschermen. “Toekomstige uitbraken gaan meer voorkomen als we de biodiversiteit niet beschermen”, klinkt het.

Het rapport ‘Ecosysteem vernietiging en de opkomst van pandemieën’ legt de link bloot tussen de opkomst van pandemieën zoals het coronavirus en onze zware impact op de natuur. WWF waarschuwt dat een herlancering van de economie op dezelfde manier als voor de pandemie niet kan als we de frequentie van dit soort uitbraken willen afvlakken in de toekomst.

“De groeiende impact van de mens op ecosystemen en wilde soorten, versterkt door de effecten van klimaatverandering, vergroot onze blootstelling aan risico’s enorm”, zegt woordvoerder Koen Stuyck. “Het is daarom essentieel dat we ongerepte natuurgebieden beter beschermen, de illegale en niet-gecontroleerde handel in wilde soorten stoppen, het evenwicht van beschadigde ecosystemen herstellen en de klimaatverandering stoppen.”

Het is zeer waarschijnlijk dat de legale en illegale handel in wilde dieren aan de oorsprong ligt van deze uitbraak. Vleermuizen zouden mogelijk de oorsprong van de ziekte kunnen zijn.

Ook de vernietiging van natuurlijke ecosystemen zoals tropische bossen verhoogt de kans op besmetting. Gedegradeerde natuurgebieden met een hoge menselijke dichtheid kunnen immers de verspreiding van ziekteverwekkers vergemakkelijken.

Voorts waarschuwt het rapport nogmaals voor het gezondheidsrisico van de verboden import van bushmeat, vlees van wilde dieren, die de verspreiding van ziekteverwekkers met zich meebrengen.