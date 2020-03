Zorgverstrekkers Jessa verrassen met dankbrief

Zonhoven - Kim Strugala die werkt voor Alvo in Zonhoven kreeg afgelopen weekend een verrassende brief. Het ging om een dankbrief van het verplegend personeel uit het Jessa ziekenhuis in Hasselt.

Kim vertelt: "Ik had een kaasschotel aangenomen voor 15 personen. Tijdens mijn middagpauze had ik zoiets van oei, 15 ... dat mag nu toch niet. Dus belde ik met de toestemming van Guy en Mara toch maar met een klein hartje naar de klant met de mededeling dat dit, gezien de omstandigheden, niet mag. Bleek dat de kaasschotel voor het personeel van de spoed in het Jessa ziekenhuis in Hasselt bestemd was. Bij afhaling hadden de zorgverstrekkers een brief bij. Ik was helemaal de kluts kwijt... zo mooie woorden." Brief in bijlage.