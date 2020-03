De politie Demerdal heeft zondag tussen 11 en 16 uur in vier gevallen pv’s opgesteld voor nodeloze verplaatsingen. Twee personen werden ook met drugs gepakt.

De twee twintigers vlogen in de Diesterestraat in Molenstede tegen de lamp toen zij een nodeloze verplaatsing maakten. Beiden bleken in het bezit te zijn van drugs.

Op de Boudewijnvest zetten de agenten ...