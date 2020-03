Jacquemus en Alexander McQueen bieden gratis online lessen aan

Meer te weten komen over mode of les volgen bij de grote namen uit het wereldje? Dat kan in deze tijden van zelfquarantaine. Het Institut Français de la Mode en Alexander McQueen’s Sarabande Foundation bieden gratis heel wat online cursussen en lezingen aan.

Vanaf 30 maart kun je vanuit je huiskamer les volgen bij het gerenommeerde Institut Français de la Mode (IFM). De gratis modecursus die wordt gelanceerd, werd samengesteld door enkele professionelen uit de industrie. Het gaat onder meer om ontwerpers Simon Porte Jacquemus en Paul Smith en de CEO van Saint Laurent. De lessen zelf worden gegeven door IFM-professor Benjamin Simmenauer.

“Ik heb de cursus zo gemaakt dat deze voor iedereen geschikt is”, zegt Simmenauer in een interview met de Franse Vogue. “Er zijn geen technische vereisten om deel te nemen. Je kunt de cursus volgen als je geïnteresseerd bent in de modebranche, zonder dat je per se een opleiding in marketing, textiel of sociologie gevolgd moet hebben.”

Ook de Sarabande Foundation, ooit opgericht door de in 2010 overleden Britse ontwerper Alexander McQueen om jonge, rebels designers te ondersteunen, biedt gratis lessen aan. Die vinden nog tot en met 9 april elke dag om 17 uur plaats. Het gaat om lezingen van onder andere Thom Browne, Tim Walker en Molly Goddard. Het volledige schema vind je hier.