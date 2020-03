Dodental in ons land stijgt boven de 500, maar “kracht epidemie neemt af”

De afgelopen 24 uur zijn er 82 mensen in België overleden aan het nieuwe coronavirus, zo blijkt maandag uit de dagelijkse update van de federale overheidsdienst Volksgezondheid en het Crisiscentrum. Dat is, opnieuw, een dagrecord voor ons land. In totaal zijn er al 513 overlijdens te betreuren.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht wees er wel op dat de kracht van de epidemie nog altijd afneemt. “Dat is dankzij de inspanningen van ons allemaal, het is belangrijk die vol te houden.”

Er kwamen de voorbije 24 uur ook 536 patiënten bij in de ziekenhuizen, tot 4.524 opnames. Op intensieve zorgen gaat het om een toename met 60, tot 927 in totaal. 696 mensen worden beademd, 40 meer dan daags voordien.

Van de 82 nieuwe sterfgevallen woonden 46 mensen in Vlaanderen, 22 in Wallonië en 14 in Brussel.

168 patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis waren opgenomen, zijn de voorbije 24 uur naar huis mogen terugkeren. Dat brengt het totaal op 1.359.

De voorbije 24 uur hebben 1.063 mensen positief getest, wat het totaal op 11.899 bevestigde gevallen brengt. Zoals bekend is dat een onderschatting, omdat lang niet iedereen getest wordt. Van de besmettingen wonen er 683 in Vlaanderen (64 pct), 164 (15 pct) in Wallonië en 198 (19 pct) in Brussel. Voor 18 gevallen waren geen locatiegegevens beschikbaar.

Antwerpen en Limburg blijven de provincies met de meeste besmettingen, met respectievelijk 1.567 en 1.487 gevallen. Zij worden gevolgd door West-Vlaanderen (1.342), Oost-Vlaanderen (1.340) en Vlaams-Brabant (1.328). Henegouwen is de zwaarst getroffen Waalse provincie (1.281), gevolgd door Luik (1.222). Waals-Brabant, Namen en Luxemburg volgen op verre afstand, met tussen de 235 en 338 gevallen. Brussel telt er 1.263.

De experts kunnen niet verklaren waarom het aantal gevallen in Antwerpen en Limburg zo hoog is. “Dat maakt deel uit van de studies die later nog uitgevoerd zullen worden”, zei Van Gucht.

In de ziekenhuizen zijn in totaal 1.765 bedden gereserveerd voor COVID-19-patiënten, en daarvan is 53 pct al ingenomen, zei Van Gucht. “Daarnaast zijn er nog eens 1.000 bedden gereserveerd voor andere patiënten.”