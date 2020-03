Karim Benzema heeft stevig uitgehaald naar zijn vervanger bij de Franse nationale ploeg, Olivier Giroud. De spits van Real Madrid maakte in gevatte bewoordingen duidelijk dat hij zijn landgenoot niet al te hoog heeft zitten.

Benzema werd zondagavond in een livegesprek op Instagram met Mohamed Henni gevraagd of hij vond dat de huidige spits van Les Bleus beter is dan hijzelf. “Dit gaat niet te lang duren”, begon hij. “Je verwart ...