Kobe Bryants ‘laatste’ handdoek levert 33.000 dollar op

De handdoek die de betreurde basketlegende Kobe Bryant in april 2016 tijdens zijn laatste NBA-wedstrijd gebruikte, heeft meer dan 33.000 dollar (29.778 euro) opgebracht bij een veiling. Dat heeft veilinghuis Iconic Auctions zondag bekendgemaakt. Het icoon van de LA Lakers kwam eind januari met zijn dochter Gianna om het leven bij een helikoptercrash.

De witte handdoek, met daarop één van de sponsors van Bryant, werd gekocht voor precies 33.077,16 dollar. Jeff Woolf, voorzitter van Iconic Auctions, liet op CNN weten dat de koper al over een erg grote collectie met Lakers-voorwerpen beschikt. “De koper is een fervente supporter van de Lakers. Op de lange termijn wil hij een museum oprichten in South Carolina.”

Bryant, die met de Lakers vijf keer NBA-kampioen werd, nam op 13 april 2016 afscheid van de NBA na de met 101-96 gewonnen wedstrijd tegen Utah Jazz. De ‘Black Mamba’ lukte in die wedstrijd maar liefst 60 punten. Met de bewuste handdoek rond zijn schouders gaf hij na de partij zijn fameuze afscheidsspeech, die afgesloten werd met zijn bekende woorden “Mamba Out”.