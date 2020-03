Zesdejaars SHD virtueel op Italiëreis

Dilsen-Stokkem - De zesdejaars van de Stedelijke Humaniora blijven niet bij de pakken zitten. Door de getroffen maatregelen in verband met het Coronavirus Covid-19 werd hun laatstejaarsreis tot hun en onze grote spijt noodgedwongen geannuleerd.

"We waren dan ook blij verrast dat ons sinds de vertrekdag die voorzien was in normale omstandigheden foto's bereiken waarin de leerlingen hun reis virtueel beleven", klinkt het. "Een tof initiatief van Ellis Joris. We konden al genieten van enkele foto's van de busreis, het bezoek aan Pisa en Lucca en de aankomst in het hotel in Montecatini. Wij kijken alvast uit naa de komende virtuele belevenissen in het mooie Italië. Hou voor meer foto's onze Instagramaccount in de gaten."