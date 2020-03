Op de spoedafdeling van het Heilig Hartziekenhuis in Lier werden twee dozen met mondkapjes ontvreemd. Hoofdarts Patrick Smits bevestigt dat er twee dozen met mondkapjes verdwenen zijn. “Het is onvoorstelbaar dat zoiets gebeurt.”

LEES OOK. Bestelling van vijf miljoen mondmaskers geannuleerd: “Prijs werd opgedreven”

De dokter is niet te spreken over de daden: “Ik keur dit uiteraard ten stelligste af, want het ...