"Het F1-seizoen 2020 dat pas in 2021 eindigt? Ja, dat is mogelijk"

Volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto moet het mogelijk zijn om tijdens de zomer extra races te plannen en het F1-seizoen 2020 eventueel pas in januari 2021 te eindigen.

"We zijn constant in dialoog," aldus Binotto tegenover 'Sky Italia'. "Net als de andere teambazen besef ik dat dit cruciale momenten zijn."

Binotto vindt het de enige juiste beslissing van de teams dat ze niet eerst moet stemmen over een aanpassing van de F1-kalender 2020 en alles in handen van de F1 en de FIA geven.

"Wat de F1-kalender betreft hebben we Carey en de FIA onder de huidige moeilijke omstandigheden een vrijgeleide gegeven om de kalender te bepalen."

Volgens Binotto zorgt het naar voor schuiven van de verplichte fabriekssluiting ervoor dat er de nodige ruimte wordt gecreëerd om zoveel mogelijk races in te halen en alsnog een plaatsje op de nieuwe F1-kalender 2020 te geven.

"We kunnen eventueel ook raceweekends van twee dagen hebben met oefensessies die naar zaterdagochtend opschuiven. Hierdoor kunnen we het logistiek beter aanpakken wanneer de raceweekends dichter op elkaar volgen."

"Bijkomend zorgen de verplichte fabriekssluitingen ervoor dat er in augustus ruimte vrijkomt om races te organiseren indien de omstandigheden dat toelaten."

Daarnaast zou het F1-seizoen 2020 ook verlengd kunnen worden en pas in januari 2021 kunnen eindigen. Volgens de Ferrari-teambaas moet iedereen zich flexibel opstellen, ook al zou dat betekenen dat er in de aanloop naar het F1-seizoen 2021 slechts een zeer korte winterpauze zou zijn.

"Wij als team moeten open staan voor zo veel mogelijk," aldus Binotto. "Dit zorgt ervoor dat we een zo volledig mogelijk F1-kampioenschap 2020 kunnen krijgen. Met het volgende seizoen dat pas in maart begint is er veel mogelijk."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: