Oudsbergen tegen corona: kinderen versieren oprit met spreuk van Phil Bosmans

Oudsbergen - Ook de gemeente Oudsbergen organiseert initiatieven in het kader van de strijd tegen corona. Inwoners kunnen meedoen vanuit hun kot, tuin of balkon. #oudsbergentegencorona

Schrijf teken, knutsel, bak, naai of fotografeer samen met je zus, broer, mama, papa of alleen tegen corona in geuren en kleuren. Maak een foto van je uniek werkje of plekje, deel je foto op Facebook en/of Instagram met #oudsbergentegencorona of stuur je foto via e-mail naar communicatie@oudsbergen.be.

Amber, Senne en buurmeisje June en Maud en Eef gaven alvast het goeie voorbeeld en versierden hun oprit met een spreuk van Phil Bosmans.