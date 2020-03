In de Amerikaanse staat Illinois stierf dit weekend een baby van nog geen jaar oud, in Portugal overleed een jongen van 14, in Genk stierf de kerngezonde Isaura (30) op amper 48 uur aan corona. Toch blijven alle prognoses over “bejaarden met eerdere medische aandoeningen” recht. De jonge Isaura had uitzonderlijk veel pech, klinkt het.