Nu artiesten hun speelkansen voor een hele tijd kwijt zijn geraakt, en net als gewone stervelingen opgesloten zitten in hun kot, heeft Het Belang Van Limburg besloten om muzikaal talent een duwtje in de rug te geven met de Blijf In Uw Kot Concerten. Nu maandag kan je vanaf 16 uur het eerste concert met zanger Wim Borgers bekijken op hbvl.be.