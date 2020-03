Bij het personeel van de Carrefourvestiging bij de op- en afritten van de E313 in Kuringen-Hasselt heeft een medewerker positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt Carrefour-woordvoerder Marco Demerling.

“We zijn erg ongerust”, klinkt het bij een collega. “Hier is een persoon aan de slag geweest in de afgelopen tijd die, net als zijn familieleden, getroffen werd door het coronavirus. De collega is zelfs ...