“Olympische Spelen werden uitgesteld om atleten mentale onrust te besparen”

De voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie, de Brit Sebastian Coe, heeft zondag in een gesprek met de Britse radiozender TalkSport laten vallen dat het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio, die voorzien waren tussen 24 juli en 9 augustus, de atleten heeft bespaard van veel “mentale onrust”. Afgelopen dinsdag beslisten het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de Japanse regering om de Spelen omwille van het coronavirus uit te stellen tot ten laatste de zomer van 2021.

“We wilden niet dat atleten in een situatie zouden terechtkomen waarin ze lijnrecht tegenover hun overheden zouden komen te staan”, begon Coe, in 2012 zelf voorzitter van het organisatiecomité van de Spelen in Londen. “De atleten zitten al een hele tijd met het coronavirus in hun hoofd. Ze bereidden zich voor op de Spelen, maar probeerden tegelijkertijd niet besmet te raken. Het was ook moeilijk voor hun directe familie. We wilden hen deze mentale onrust besparen.”

De dubbele olympische kampioen op de 1500 meter steunde de beslissing om de Spelen uit te stellen. “Atleten kwamen stilaan in een onmogelijke positie terecht. Ze kunnen zich niet op een normale manier voorbereiden, terwijl de rest van de wereld omwille van de pandemie in een lockdown terechtkomt. Wij sporters zijn niet verschillend van andere mensen. De sport moest even naar de achtergrond verdwijnen.”

Organisatoren beraden zich over herstarten van voorbereidingen

Zes dagen na de beslissing van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de Japanse regering om de Olympische Spelen uit te stellen, zal maandag het organisatiecomité samenkomen om te bekijken wanneer de voorbereidingen voor de olympiade heropgestart kunnen worden. Nadien zal, om 10u Belgische tijd, bij een persconferentie in Tokio de wereldpers geïnformeerd worden.

Er wordt niet verwacht dat er al een nieuwe datum voor de Spelen zal worden naar buiten gebracht. Naar alle waarschijnlijkheid zal die datum wel dichtbij de periode van dit jaar liggen, tussen eind juli en begin augustus.

Het antwoord op de centrale vraag wanneer de Spelen juist zullen doorgaan, zal beantwoord moeten worden door een crisiscel. Deze task force heeft afgelopen donderdag haar werkzaamheden aangevat. Ze bestaat uit zo’n dertig leden.