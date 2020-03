Rosette Spooren heeft al meer dan 400 mondmaskers gemaakt

Kolonie

Lommel - Op sociale media werd een oproep gelanceerd dat de zorgsector dringend nood had aan mondmaskers. Wie zich geroepen voelde om achter zijn of haar naaimachine te kruipen, kon de zorgsector helpen.

Aan deze oproep werd heel wat gehoor gegeven, ook door Rosette Spooren. “Ik maak thuis mondmaskers voor de zorgverleners in deze moeilijke tijd. Ik ben er na de eerste oproepen op sociale media meteen mee begonnen. Ik heb er al meer dan 400 gemaakt. Ik heb maskers gemaakt voor enkele winkels, de thuisverpleging, voor iemand die weer thuis is na een verblijf in het ziekenhuis, voor iemand die op WZC Hoevezavel werkt, voor vrienden in de risicogroep,... Zo blijf ik bezig voor iedereen die er kan gebruiken en kan ik mijn steentje bijdragen in deze ongelooflijke crisis.”