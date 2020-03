Mimar Sinan vzw draagt steentje bij: "Zorgpersoneel, zij zijn de echte helden"

Sint-Huibrechts-Lille

Pelt - Mimar Sinan vzw, vereniging van Turks-Belgische moslims uit Sint-Huibrechts-Lille (Pelt) heeft op zondag 29 maart het ziekenhuispersoneel van Pelt getrakteerd op pizza. De vereniging wil op deze manier de zorgverleners van het ziekenhuis bedanken en een hart onder de riem steken: "Zij zijn de echte helden".

“Alle zorgpersoneel staat al van in het begin van de coronacrisis paraat”, waardeert Bunyamin Koc, voorzitter van de vereniging. “Zij staan dag en nacht in de frontlinie met het gevaar voor eigen leven. Wij willen met dit gebaar onze dank en onze steun betuigen. Als leden van deze gemeenschap is dit het minste wat we kunnen doen in deze barre tijden.“



Verder wil de vereniging ook de lokale politie bedanken. “Ook zij hebben een zware taak in deze periode. Terwijl andere werknemers vaak van thuis uit kunnen werken, staat de politie altijd fysiek klaar in alle omstandigheden. “Ook zij verdienen een traktatie als dankbetuiging. We hebben de politie van HANO gecontacteerd en zullen nog hieromtrent afspreken”, deelt Bunyamin Koc mee.



De levering gebeurde in overleg met het ziekenhuis en alle veiligheidsvoorschriften werden strikt nageleefd. De vereniging bevestigt ook dat ze bereid is om hun pand ter beschikking te stellen van het ziekenhuis om gedurende deze crisis te kunnen gebruiken in geval van nood.