Emotionele oproep: blijf deze vakantie in België

Borgloon - Dat onze toeristische sector hard in de klappen van de coronacrisis deelt is nu al duidelijk. Nochtans gaan ze deze periode overbruggen door schouder aan schouder de uitdaging aan om straks, meer dan ooit, de toerist in België te houden en vooral naar Limburg te lokken.

Reeds verschillende jaren investeren ze vanuit toerisme en provincie Limburg om de professionaliseringsgraad van onze B&B- en vakantiewoning-uitbaters te versterken. Ook werden er grote inspanningen gedaan om mee te investeren in comfort en belevingsverbeteringen. De hele toeristische sector zijn de beleidsmakers met Igor Philtjens op kop dan ook zeer dankbaar.

Limburg is met het fietsroutenetwerk, dit jaar is het precies 25 jaar jong, en de vele uitgestippelde wandelpaden de ideale vakantiebestemming in België. Het doorkijkkerkje in Borgloon klopt de Brusselse markt als populairste reisplek. Fietsen door het water en door de bomen zijn verbluffende ervaringen. De vakantieganger wilt meer dan vroeger een actieve vakantie zonder veel poespas. En door in eigen land te blijven winnen ze makkelijk twee reisdagen, ook de stress van files, overvolle stranden en vreemde talen zijn verleden tijd. Onbekend is onbemind zeggen ze, dat klopt helemaal. Staycation, een samenvoeging van stay at home en het Engelse vacation, en winkelhier moeten daarom door iedereen genomineerd worden als woord van het jaar.

Maar meer dan ooit gaan we zien dat de Belgische bevolking in eigen land gaat willen blijven, tenminste voor de komende tien jaren, deze gewoonte vinden we ook in Frankrijk, Spanje en vooral Italië, gewoonweg de eigen streek en het eigen land ontdekken, deelnemen aan de lokale festiviteiten. Ook kortbij huis gaan winkelen, zoals vroeger, gewoon op de boerderij, prei, uien, asperges, aardappelen, vlees bij de hoeveslager maar ook fruit, niet alleen appels, peren, kersen en pruimen maar bijvoorbeeld kleinfruit dat is in volle bloei in Haspengouw, denk aan de blauwe bessen maar ook frambozen kopen. Ook de lokale wijnboeren gaan hiervan profiteren. Lokale bedrijven moeten deze trends zwaar promoten. De kleinhandelaar gaat opnieuw zijn plaats krijgen in de dorpskernen, de jeugd gaat hierop inspelen, denk maar aan de pop-up’s en het is aan eenieder van ons om ze daarin te steunen. De huidige samenleving en de samenhorigheid zoals we die actueel versterkt zien bevestigen dat dit een standaard gaat worden.

"Wij investeren nog steeds zelf in onze vakantiewoning", zegt Ann Vanduffel, sinds 2017 de enthousiaste uitbaatster van vakantiewoning het Eenhoornhof in het pittoreske Kuttekoven in Zuid-Limburg. "Twee jaar geleden hebben we een man cave gemaakt, dit jaar hebben we ons terras overdekt. De volgende investering is onze uitkijktoren. Die zal klaar zijn in augustus van dit jaar. Van daaruit kan je heerlijk turen over de glooiing van de velden zoals in Toscane of in de Provence. Onze slogan is niet voor niets dat we naar de overtreffende trap van gastvrijheid willen gaan, namelijk gastblijheid, geef toe, wie wil daar niet van genieten", glimlacht Ann, een van de ambassadeurs van het toerisme in Limburg.



copyright foto's ID