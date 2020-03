Bernie Ecclestone: "Vergeet het F1-seizoen 2020 gewoon"

Lewis Hamilton in de Mercedes F1-bolide van 2019 Foto: Mercedes F1 team

Terwijl huidig F1-baas Chase Carey probeert om een nieuwe F1-kalender voor 2020 in elkaar te knutselen komt zijn voorganger Bernie Ecclestone met een opmerkelijke oproep om het F1-seizoen 2020 gewoonweg te vergeten.

Na het annuleren van de eerste acht races van het seizoen valt het af te wachten wanneer het F1-seizoen 2020 alsnog kan starten. F1-baas Chase Carey is naarstig aan het puzzelen om een nieuwe F1-kalender samen te stellen maar volgens voormalig F1-baas Bernie Ecclestone is dat vergeefse moeite.

"Wat ik zou doen? Ik zou gewoon stoppen met het praten over het organiseren van races dit jaar en dat idee opbergen," aldus Bernie Ecclestone in een interview met het nieuwsagentschap 'Reuters'.

Ecclestone vindt dat er maar beter gewoon een kruis over 2020 kan gemaakt worden en vindt dat er beter richting 2021 kan gewerkt worden.

"Het is de enige veilige optie voor iedereen, dit zodat niemand onnozele regelingen treft die niet gaan plaatsvinden. Het is jammer maar zo is het nu eenmaal."

