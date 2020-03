WICO TIO Pelt zoekt hulp om gezichtsbeschermers te maken

Pelt - WICO campus TIO Pelt wil actief haar steentje bijdragen in de gezamenlijke strijd tegen corona. Dat ook techniek van grote betekenis is in crisistijd, bewijzen zij door mee een antwoord te bieden op de logistieke tekorten in de zorgsector.

Een leerkrachtenteam is aan de slag gegaan om gezichtsbeschermers in 3D uit te printen. TIO stelt hiervoor graag haar printers en materiaal ter beschikking. Eén scherm heeft een productietijd van ca. 5 uur. Om aan de grote vraag tegemoet te komen, zijn zij dringend op zoek naar personen of bedrijven die over 3D-printers beschikken, filament, lamineerfolie van minimum 100 micron en kledingelastiek.

Alle zorgverleners of organisaties met een tekort aan gezichtsbeschermers, kunnen zich eveneens melden. Kan u ons helpen of wij u? Stuur een mail naar tio.gezichtsbeschermer@outlook.com.