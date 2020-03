78 nieuwe overlijdens in ons land, aantal patiënten op intensieve zorgen stijgt tot 867

De afgelopen 24 uur zijn er in België 78 overlijdens van COVID-19 bevestigd, zo blijkt uit een persbericht van de FOD Volksgezondheid en het Belgische instituut voor gezondheid Sciensano.

Dat is een nieuw dagrecord voor ons land. In totaal zijn er al 431 overlijdens in België te betreuren. Er kwamen de voorbije 24 uur ook 629 patiënten bij in de ziekenhuizen, tot 4.138. Eveneens een dagrecord, maar tegelijk mochten meer mensen dan ooit (296 patiënten) het ziekenhuis verlaten. Op intensieve zorgen gaat het om een toename met 78, tot 867 in totaal. Zaterdag werd melding gemaakt van 99 extra mensen op intensieve.

De voorbije 24 uur werden er ook 1.702 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is iets minder dan de 1.856 van daags voordien, maar de cijfers zijn sowieso een onderschatting want niet iedereen wordt getest. De cijfers in het weekend worden ook vaak met vertraging doorgegeven, bleek vorige week nog.

Van de nieuwe besmettingen wonen er 906 (53 pct) in Vlaanderen, 691 in Wallonië en 85 in Brussel. Over 20 gevallen is er geen informatie.

Het totaal aantal bevestigde besmette personen in ons land overschrijdt voor het eerst de 10.000 (10.836). Bijna 60 procent daarvan woont in Vlaanderen, 29 procent in Wallonië en 10 procent in Brussel. Voor 2 procent is de woonplaats niet gekend.

Per provincie voert Antwerpen de rangschikking aan, met 1.461 bevestigde gevallen. Het minder bevolkte Limburg komt op de tweede plaats, met 1.355 bevestigde besmettingen, gevolgd door West-Vlaanderen (1.234 gevallen) en Luik (1.219) dat sterk stijgt. Vrijdag werden er in Luik nog maar 208 gevallen gemeld, maar de gegevens voor Wallonië komen nu met vertraging door.

Tegelijk zijn er sinds 15 maart 1.359 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard, van wie bijna 300 de jongste 24 uur.