14-jarige Vitor is het jongste coronaslachtoffer van Europa

Hij was nog jong, ging naar school en speelde futsal. Er leek niks aan de hand. Tot het coronavirus hem te pakken kreeg. De Portugese Vitor Godinho, die in het ziekenhuis stierf, was amper veertien jaar. Hij is voor zover we weten het jongste slachtoffer in Europa.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Het coronavirus discrimineert niet. Oud maar zeker ook jong kunnen getroffen worden. Na de dood van de zestienjarige Julie , een Française , heeft het virus nog een tienerslachtoffer gemaakt. Zondag verloor de veertienjarige Vitor Godinho de strijd tegen Covid-SARS-2. De Portugese jongen, die in Ovar woonde, niet zo ver van Porto, stierf in het ziekenhuis.

Totaal onverwacht. De jongen had, op de huidziekte psoriasis na, geen medische voorgeschiedenis. Hij was sportief. Speelde futsal en pakte prijzen. Het Centro Cultural e Recreativo de Maceda, waar de scholier kwam shotten, postte een afscheidsbericht op Facebook. “Deze keer kreeg je deze tegenstander niet klein, zoals je zo vaak deed. We zijn allemaal down en sprakeloos! Rust zacht kampioen!”