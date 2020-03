Maaseik - Zaterdag, even voor 20 uur is bij de hulpdiensten de melding binnengekomen van een keukenbrand op het Groen Wegje in Waterloos. Een pan op het elektrische vuur was er oververhit geraakt. Toen de brandweer aankwam, was het vuur al geblust. De woning werd verlucht. De schade bleef beperkt.