Neos Kinrooi maakt 1.800 mondmaskers

Kinrooi - In deze moeilijke coronatijd wil Neos Kinrooi een helpende hand bieden aan verschillende organisaties. Een mogelijkheid is mondmaskers maken. Na contact met het ziekenhuis ZKM haalden wij pakketjes op met lakens voor 1.800 maskers.

Wij hebben deze naar de leden gebracht die in de mogelijkheid zijn hieraan mee te werken. Na enkele uurtjes kregen we al diverse berichtjes en foto’s doorgestuurd, waar menig keuken of naaikamer blauw/wit zag van de maskers. Ook de echtgenotes werden niet gespaard en moesten mee aan de slag, knippen, meten, en geregeld voor een koffietje of een andere versnapering zorgen. Na een berichtje worden de maskers thuis opgehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hartelijk dank iedereen die op een of andere manier zijn steentje heeft bijgedragen. Zorgen voor elkaar is zeer waardevol.



namens Mia Smeets, van Neos Kinrooi