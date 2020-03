In tijden van corona: pakjesbezorger spuwt op doos bij levering

Een pakjesbezorger van Amazon liet zich donderdag in Los Angeles betrappen op een walgelijke daad. Net voordat hij een bestelling leverde, smeerde hij speeksel over de doos.

De man die het pakje even later opmerkte kon zijn ogen nauwelijks geloven. “Toen ik de doos ontving, zag ik meteen een grote natte plek”, vertelde Martinez op Twitter. “Vervolgens heb ik de beelden bekeken.” Hetgeen hij zag, was misselijkmakend. De bezorger spuugde in zijn hand om het speeksel vervolgens uit te smeren over de doos. Dat het tafereel zich bovendien afspeelt in tijden van corona, maakte het des te erger.

Een buur van Martinez had een niet mis te verstane boodschap klaar voor Amazon. “Ik mag hopen dat dit een oprechte vergissing was”, klonk het. “Zorg ervoor dat jullie personeel goed is opgeleid en alle voorzorgsmaatregelen nemen!” Ook bij Amazon zelf reageerden ze geschokt op het voorval. “We onderzoeken dit grondig om de situatie te begrijpen”, aldus het bedrijf. “Indien dit een kwaadwillige daad van de chauffeur blijkt, zal hij zeker verantwoordelijk worden gesteld.”