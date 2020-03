Boete voor uitlaten hond

Diest -

De politie Demerdal heeft zaterdag op de parking van de Halve Maan in Diest een 54-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem geverbaliseerd omdat zij naar daar was gereden om haar hond uit te laten. De vrouw kreeg van de agenten te horen dat het om een niet-essentiële verplaatsing ging. In de tuin van een huis in de Kleinbergstraat verbaliseerde de politie vier twintigers die het samenscholingsverbod negeerden. In een tuin in de Galgeveldstraat zijn ook personen beboet voor het overtreden van het samenscholingsverbod.