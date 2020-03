Tongeren -

De buurt rond de basiliek in Tongeren is zondagnamiddag even hermetisch afgesloten voor alle publiek. De reden: er hing een verdachte gasgeur. De hulpdiensten ontdekten dat de geur afkomstig was van de centrale verwarming. Een technieker kwam ter plaatse. De centrale verwarming in de basiliek werd uitgeschakeld waarna het gebouw werd geventileerd en vrijgegeven.