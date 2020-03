Zestien nieuwe coronadoden in Limburg: hoogste dodental sinds uitbraak virus

In heel België werden de voorbije 24 uur 78 nieuwe sterfgevallen geregistreerd. In Limburg betreurden de ziekenhuizen 16 nieuwe overlijdens, het hoogste dodental tot nu toe. De zwaarste tol was voor het Jessa Ziekenhuis, waar vijf patiënten overleden. Het Ziekenhuis Maas & Kempen noteerde dit weekend vier overlijdens. In Sint-Truiden moest het Sint-Trudo Ziekenhuis opnieuw vier sterfgevallen betreuren, wat het totale dodental op 20 brengt. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder en het Mariaziekenhuis in Pelt lieten de voorbije 24 respectievelijk 2 en 1 coronapatiënten het leven. Het ZOL in Genk en het AZ Vesalius in Tongeren noteerden geen extra overlijdens.

Onze provincie telt vandaag 1.355 bevestigde besmettingen. 467 coronapatiënten zijn opgenomen in de Limburgse ziekenhuizen, van wie er 100 op de afdeling intensieve zorgen liggen.