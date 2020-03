Net als zoveel andere initiatieven wordt ook de musical ‘Gelmel’ van de Kristene Gildebroeders uit Val-Meer (Riemst), gepland tijdens de paasvakantie in Alden Biesen, omwille van de coronacrisis uitgesteld.

“Het is jammer, want we waren er klaar voor” zegt voorzitter Jean Stevens van de koninklijke harmonie De Kristene Gildebroeders uit Val-Meer. “De repetities verliepen vlot, de voorbereidingen, de ticketverkoop ...