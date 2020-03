Achter de schermen bij ‘De mol’: smullen en bakken onder de Griekse zon

Presentator Gilles De Coster gunt ons elke week een blik achter de schermen van ‘De mol’.

Gilles verwelkomt de zeven kandidaten in Athene, de bakermat van de democratie, waar de wil van het volk de basis vormt van legitieme machtsuitoefening. En laat dat gelijkheidsideaal nu net de rode draad zijn in deze nieuwe aflevering van ‘De mol’. Wat aan de voet van de Akropolis start als een eerlijke stemming, zorgt al gauw voor een pittige strijd.

Foto: vier

’s Middags zoekt de ploeg beschutting in de schaduw van enkele bomen, want in het bloedhete Athene loopt de temperatuur in oktober uitzonderlijk op tot 35 graden. Zelfs de plaatselijke bevolking spreekt van een uitzonderlijke hitte voor de tijd van het jaar. En een camera van om en bij de 30 kilo op de schouders weegt dan al snel door.

Foto: vier

Naar goede gewoonte houdt ‘De mol’ ook van eten. Bart en Dorien mogen uitgebreid aan de lunch en ober Jorgos draagt heerlijke Griekse specialiteiten aan. We moeten er geen tekeningetje bij maken dat die onweerstaanbare gerechtjes ook een hoofdrol zullen spelen in de opdracht straks.

Foto: vier

Salim, Alina, Laure, Christian en Jolien vullen hun energiereserves gretig aan na enkele fysiek intensieve uren. Voor wie goed oplet: de opdracht verraadt zich al een beetje op de achtergrond.