Limburg blijft zwaarst getroffen provincie: 1.355 personen besmet met corona

Hasselt - Het aantal Limburgers dat met het coronavirus is besmet, is de afgelopen 24 uur opgelopen tot 1.355 personen. Dat zijn er 174 meer dan gisteren en is de tweede grootste stijging tot nu toe. Met 15 besmette Limburgers per 10.000 inwoners blijft onze provincie de zwaarst getroffen regio van het land.

In heel België werden de afgelopen 24 uur 78 nieuwe coronadoden geregistreerd. Dat is het hoogste sterftecijfer sinds het begin van de coronacrisis. In totaal stierven er in ons land al 413 mensen aan de gevolgen van Covid-19.

Er kwamen ook 1.702 nieuwe bevestigde besmettingen bij, wat het totaal aantal besmette patiënten in ons land naar 10.836 personen brengt. Het werkelijke aantal ligt bovendien een pak hoger, aangezien lang niet iedereen wordt getest.

Er werden gisteren 629 nieuwe patiënten met COVID-19 in de ziekenhuizen opgenomen. 296 genezen mensen mochten weer naar huis. In totaal liggen er nu 4.138 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 867 personen op intensieve zorgen.

Met 1.355 bevestigde besmettingen blijft Limburg de zwaarst getroffen provincie van het land. Nergens anders ligt de concentratie coronapatiënten zo hoog. Zelfs in absolute cijfers telt enkel de provincie Antwerpen (1.461) meer bevestigde besmettingen. Alken blijft de gemeente met procentueel het hoogste aantal besmettingen.