Zussen lanceren positieve actie: All Against Corona

Zonhoven - Eén zus kwam met het idee, de andere zus met de creativiteit, samen met een geweldige designer. Voor een fantastische zus en haar collega's, en voor iedereen die er gewoonweg is waar het nodig is. We kunnen niet zonder jullie en dat willen we laten zien.

Zo werden er twee leuke, deelbare (laat het zoveel mogelijk mensen bereiken!), printbare, ophangbare ontwerpen aangekondigd op facebook om op die warme en leuke manier onze bewondering voor al deze mensen te tonen!

Het zijn maar kleine gebaren, maar ze zijn hartverwarmend. Mmet de beste bedoeling een klein opkikkertje mensen die dag in dag uit voor ons klaarstaan. We kunnen hen niet genoeg bedanken voor alles wat ze voor ons doen in deze zware tijd, zowel fysiek als mentaal.

Alles wat wij zo vanzelfsprekend vinden in het leven, is duidelijk een enorme luxe die we hebben en laten we dat ook beseffen.

De bestanden zijn downloadbaar via deze link:

https://photos.app.goo.gl/g7ncgSJJixhWxcSe8

Wil je het delen op Facebook, dan vind je het hier:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158439911938258&set=a.119185403257&type=3&theater