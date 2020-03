Zangeres Natalia heeft op Instagram een video gedeeld van haar kersverse dochter Bobbi-Loua. “Je bent nu al een rockster en mama is dol op je volle luiers”, schrijft ze.

“Een week oud vandaag en wat voor een week het is geweest.” In de video is te horen hoe de zangeres met haar kersverse dochtertje praat. “Dag poppenmeisje, dag lieve schat”, en nog heel wat andere schattige ...