Italiaans dorpje in Lombardije lijkt immuun voor corona: onderzoek moet duidelijkheid bieden

De inwoners van het Italiaanse dorpje Ferrera Erbognone, in het noorden van Italië, lijken immuun voor het coronavirus. In de omliggende gemeenten, in de zwaargetroffen regio Lombardije, is er sprake van grote besmettingshaarden, maar in het dorpje raakte tot heden niemand besmet. Wetenschappers onderzoeken het bloed van de inwoners om duidelijkheid te krijgen.