Sint-Truiden -

Bij een ongeval aan de spoorwegovergang op de Nachtegaal in Kortenbos is een slagboom helemaal vernield. Een lichte bestelwagen ramde er rond 20.30 de spoorinfrastructuur. Het voertuig stond op de sporen waardoor het treinverkeer tussen Hasselt en Sint-Truiden een tijdlang onderbroken werd. De bestuurder kwam er met de schrik vanaf. Waarom hij de controle over het stuur verloor, was niet meteen duidelijk.