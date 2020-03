Julian Alaphilippe kan zich een Tour de France zonder fans moeilijk inbeelden: “Ik zou er kapot van zijn”

Julian Alaphilippe kan zich de Tour de France zonder publiek maar moeilijk voorstellen. Dat zei de Franse kopman van Deceuninck - Quick-Step een paar dagen na de mededeling van Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport, die zei dat het een optie is om de Ronde van Frankrijk zonder toeschouwers te houden.

“Ik zou er kapot van zijn als de Tour de France geannuleerd zou worden of alleen zonder publiek zou doorgaan. Het zou echt uniek zijn. Stel je een wereldbekerfinale voetbal voor zonder publiek”, zei Alaphilippe tegenover RMC Sport.

“Ik wil er liever niet over nadenken. Het zou zeker niet ideaal zijn. Het publiek hoort bij de Tour de France. Als het echt moet dan moet het. Maar ik stel me liever voor dat het virus zal verdwijnen en dat de Tour met publiek doorgaat. Maar als het überhaupt door kan gaan, dan denk ik dat iedereen alsnog blij is.”

Maracineanu stelde donderdag dat de Tour de France ook zonder publiek een succesvolle editie kan beleven. “De Tour heeft geen inkomsten uit kaartverkoop. Tv-rechten en sponsorcontracten zijn veel belangrijker”, liet ze optekenen.

De start van de Tour is over drie maanden, op zaterdag 27 juni in Nice.