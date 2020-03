Indiase goeroe én “superverspreider” overleden: “Weigerde in quarantaine te gaan”

Tienduizenden mensen in India zitten in quarantaine nadat ze in contact kwamen met Baldev Singh (70). De Indiase goeroe raakte besmet tijdens een rondreis door Europa, maar bleef prediken in de deelstaat Punjab. Intussen is de ‘superverspreider’ overleden aan de gevolgen van het virus, pas na zijn dood kwam de besmetting aan het licht.